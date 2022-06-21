Суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов "Донречфлота" требование "СХД Протон" в размере 2,01 млрд рублей.

Временным управляющим утвержден Артур Арустамян из ассоциации арбитражных управляющих "Центральное агентство арбитражных управляющих". Отчет управляющего о результатах процедуры наблюдения назначен на 22 ноября 2022 года.

Как сообщалось, ООО "НРК Актив" (структура Сбербанка) в октябре 2020 года подало в Арбитражный суд Ростовской области заявления о признании банкротами "Донречфлота" и АО "Азово-Донское пароходство" (оба входят в группу компаний "Азово-Донское пароходство"). Сумма исковых требований составила 2,3 млрд рублей для каждой компании.

"Донречфлот" осуществляет речные и смешанные перевозки.

ГК "Азово-Донское пароходство" создана в 2003 году, объединяет около 10 предприятий водного транспорта.