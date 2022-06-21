"Маршруты закрывались в зимний период, а с наступлением тепла мы начали поэтапно открывать их для туристов после проведения работ по расчистке и благоустройству. На сегодняшний день для посещения открыты все 12 маршрутов общей протяженностью около 130 км", — сказал собеседник агентства.

В частности, желающие могут совершить пешее путешествие к источникам Джамагатских нарзанов, на водопад Шумка, к Бадукским озерам, на Чучхурские водопады, по ущелью Аманауз к Чертовой мельнице, по ущелью Алибек до Алибекского водопада, на Казачий водопад, а также посетить экскурсионный маршрут по усадьбе национального парка к музею-природы, информационному визит-центру и вольерному комплексу.

Кроме того, гостям нацпарка стал доступен автомобильный маршрут от ущелья Гоначхир до озера Туманлы-Кель.

Тебердинский государственный нацпарк общей площадью более 112 тыс. га. образован в 2021 году из Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Заповедник был организован постановлением ВЦИК Совнаркома РСФСР в 1936 году для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных на стыке двух флористических округов: Западного и Центрального Кавказа.

На территории национального парка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.