"Хочу обратить внимание не только на увеличение количества, но и на постепенное улучшение качества камчатского турпродукта. Более половины гостиниц Камчатки сегодня классифицированы в соответствии с федеральными требованиями", — сказал Солодов в ходе своего отчета перед краевым парламентом о работе правительства региона в 2021 году.

Губернатор добавил, что активно ведется классификация горнолыжных трасс, наградами отмечен ряд камчатских ресторанов.

Солодов напомнил, что региону удалось не только восстановить, но и превзойти допандемийный уровень турпотока на полуостров.

"В прошедшем году мы смогли не только восстановить объемы внутреннего туризма, но и превзойти показатели 2019 года. Туристический поток увеличился практически в два раза и достиг рекордного числа — 250 тысяч человек", — сказал глава региона.

Туристическая отрасль Камчатского края включает 130 туристических операторов и 167 единиц коллективных средств размещения.