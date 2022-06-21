"Хочу обратить внимание не только на увеличение количества, но и на постепенное улучшение качества камчатского турпродукта. Более половины гостиниц Камчатки сегодня классифицированы в соответствии с федеральными требованиями", — сказал Солодов в ходе своего отчета перед краевым парламентом о работе правительства региона в 2021 году.
Губернатор добавил, что активно ведется классификация горнолыжных трасс, наградами отмечен ряд камчатских ресторанов.
Солодов напомнил, что региону удалось не только восстановить, но и превзойти допандемийный уровень турпотока на полуостров.
"В прошедшем году мы смогли не только восстановить объемы внутреннего туризма, но и превзойти показатели 2019 года. Туристический поток увеличился практически в два раза и достиг рекордного числа — 250 тысяч человек", — сказал глава региона.
Туристическая отрасль Камчатского края включает 130 туристических операторов и 167 единиц коллективных средств размещения.