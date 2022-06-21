"В прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2022-2024 годы внесены изменения, один из включенных объектов — комплекс имущества, состоящий из 13 зданий и сооружений, расположенных в дачном поселке Кратово Раменского городского округа. Реализация этого имущества позволит привлечь частные инвестиции и создать новый современный объект туризма, отдыха, санаторно-курортной деятельности", — цитирует руководителя ведомства Наталью Адигамову пресс-служба.

По ее словам, новый комплекс появится на месте клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, который более 10 лет не эксплуатируется.

Ранее сообщалось, что в прогнозный план приватизации областного имущества на ближайшие три года внесены изменения. В него дополнительно включили 11 лотов, в состав которых входит 66 объектов недвижимого имущества на общую начальную стоимость 247 млн рублей.

С начала 2022 года в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества реализовано восемь имущественных лотов и один пакет акций областной собственности. Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 308 млн рублей.