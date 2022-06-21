При этом турпоток в Азербайджан за пять месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом — январем-маем 2019 года оказался ниже в 2,3 раза.

По данным ведомства, 24,8% посетителей прибыли из Турции, 24,7% — из России, 13,8% — из Ирана, 5,6% — из Грузии, 3,7% — из Саудовской Аравии, 2,8% — из ОАЭ, 2,7% — из Украины, по 2,4% — из Индии и Пакистана, 1,7% — Казахстана, 1,3% — Кувейта, 1,2% — из Великобритании, 12,9% — других стран.

Из общего числа посетивших страну 79,7% — мужчины, 20,3% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,9 раза — до 107,9 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,8 раза — до 149,7 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 2,6 раза — до 22,6 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-мае текущего года увеличилось в 2,4 раза — до 530,2 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в РФ, увеличилось в 1,5 раза, в Иран — в 5 раз, в Турцию — в 2,8 раза, в Грузию — в 2,1 раза. 46,8% граждан страны отправились в Турцию, 15,6% — в Россию, 13,3% — Иран, 8,2% — Грузию и 16,1% — другие страны.