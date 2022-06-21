Фестиваль откроется карнавальным шествием, возглавит которое духовой оркестр.

Участники кулинарного конкурса "Кашевар года" — как профессиональные повара и творческие коллективы, так и обычные домохозяйки, — приготовят разные варианты каш, в том числе суворовскую и кашу "Дружба", которую, согласно легенде, придумали во время альпийского похода.

Специальным гостем станет шеф-повар из Торжка Сергей Виноградов. Ансамбль КоленкорЪ — один из победителей премии Russian World Music Awards — исполнит фолк-музыку в самобытных аранжировках.

Также гости смогут сфотографироваться с горшком "живой" каши, посетить театр кукол "Волшебная шляпа", увидеть на площадке "Богатырская каша" реконструкции русского средневековья и Петровских и Суворовских походов.

В Центре культуры и ремесел Кашинского края "Домъ крестьянина" и в Музее каши и кашинских традиций пройдут экскурсии.