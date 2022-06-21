"До 31 августа граждане РФ, имеющие постоянную прописку в Астраханской области, могут воспользоваться специальными ценами и получить существенную скидку — от 10 до 50 %", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Сейчас в проекте участвует 11 туристических баз. Министерство стремится расширить их список.

"Мы собираемся привлечь как можно больше участников, чтобы астраханцы смогли наслаждаться отдыхом, не выезжая за пределы родного региона", — приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Астраханской области Ольги Прокофьевой.

Отмечается, что этой программой власти стремятся стимулировать спрос туристов на поездки внутри региона и повысить интерес к родному краю.