"Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали (у иностранных лизингодателей — ИФ) самолеты. Нет, мы ни у кого ничего не экспроприировали. Наши авиакомпании продолжают на счет типа "С" аккумулировать лизинговые платежи в рублях", — сказал министр.

"Если собственник хочет получить, он конвертирует (рубли в иностранную валюту — ИФ) и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. А с другой стороны — они (лизингодатели — ИФ) не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета "С" зачисляем. Такая история", — добавил Савельев.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В том числе, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Санкции также обязали западных лизингодателей изъять у российских авиакомпаний предоставленные в аренду лайнеры.

Правительство РФ в апреле выпустило постановление, которым утвердило временные правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в рублях.