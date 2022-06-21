Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,64-55,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,7775 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 58,7025 руб./EUR1 (-14,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,59 коп. к уровню закрытия 20 июня, до 57,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,52 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро — на 9,78 коп. ниже официального курса.

Через несколько минут доллар развернулся вниз и обновил минимум с июня 2015 года. Курс доллара США составил 54,995 руб./$1 в 10:09 по Москве, что на 63,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже 55 руб./$1 впервые с 26 июня 2015 года. Евро стоил 57,82 руб./EUR1, подешевев на 1,025 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,05 копейки — до 56,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после относительно спокойного открытия торговой сессии рубль развернулся вверх к доллару и существенно ускорил темпы роста к евро, рубль обновил многолетние максимумы в паре с американской валютой на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума.