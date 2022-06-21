Также easyJet изменил условия ранее заключенного контракта на поставку 18 таких самолетов, и вместо них получит 18 самолетов модели A321neo.

Общая каталожная стоимость заказанных самолетов, исходя из цен 2018 года, составляет $6,5 млрд, однако авиакомпания фактически заплатит "значительно меньшую сумму" благодаря соглашению с Airbus от 2013 года, отмечается в пресс-релизе. Точная сумма сделки не разглашается.

Поставки самолетов A320neo будут осуществляться в период с 2026 по 2029 год, A321neo — с 2024 по 2027 год.