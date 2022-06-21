"Сезон состоится. По предварительной оценке министерства, все это будет формироваться вокруг 80% загрузки, около 6,5 млн отдыхающих мы ожидаем. Это лучшая загрузка в украинский период. Понятно, что в российский период мы уже эту цифру преодолевали два раза", — сказал Константинов на закрытии весенней сессии республиканского парламента во вторник.

Он пояснил, что курортная сфера в настоящее время находится в непростой ситуации в связи с отменой авиасообщения.

"И только после отмены (запрета на полеты — ИФ) мы сможем, наверно, в полной мере восстановить все возможности, которые представляет курортная сфера", — отметил спикер.

Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма: впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму был введен режим повышенной готовности. В пяти муниципалитетах на севере полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.

Ограничения на полеты в Крым будут сняты после получения соответствующего разрешения Минобороны РФ, сообщил ранее глава Минтранса Виталий Савельев.