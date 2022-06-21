По ее словам, с соответствующими предложениями РСТ обратился в Ростуризм и комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Тюрина напомнила, что в соответствии с принятым в прошлом году законом до 1 июля 2022 года туроператоры, а также турагентства, имеющие право субагентирования, должны внести сведения о своих партнерах в Единый федеральный реестр турагентов (ЕФРТА). После 1 июля турагентская деятельность вне реестра будет считаться незаконной. Однако при попытке ввести данные в реестр у туроператоров и агентов возникли серьезные проблемы.

"По сообщениям крупных турагентских сетей, часть агентств не может получить логины и пароли для входа в систему, а также не знает, где и как это можно сделать. Кроме того, те турагентства, которым удалось получить доступ к реестру, не могут найти себя в списке и, соответственно, понять, могут ли они продолжить деятельность после 1 июля 2022 года. Ряд туроператоров, в свою очередь, не могут провести автоматизированную интеграцию своих локальных информационных системам с платформой, на которой развернут реестр. И, наконец, сам процесс интеграции и автоматизации, как показывает практика, оказывается довольно трудоемким и затратным", — пояснила представитель РСТ.

"Еще одна сложность состоит в том, что туроператоры должны внести в реестр всех турагентов, с которыми есть действующие договоры на продвижение и реализацию турпродукта, а турагенты – всех своих субагентов. За нарушение предусмотрены административные штрафы до 100 тыс. рублей. Но времени до 1 июля может оказаться недостаточно, чтобы крупные туроператоры, которые работают с десятком тысяч турагентов, успели полноценно интегрировать свои информационные системы с реестром", — добавила Тюрина.

Как считают в союзе, в этой ситуации необходимо снизить затраты участников рынка, а также максимально автоматизировать все процессы по внесению сведений в реестр. Дополнительная финансовая нагрузка на туроператоров и турагентов, связанная с участием в реестре, может привести к нежелательному росту цен на их услуги для потребителей.

По словам Тюриной, в письме главе Ростуризма Зарине Догузовой РСТ предлагает в кратчайшие сроки принять меры к устранению выявленных проблем.

"Эксперты рынка считают, что надо или в кратчайшие сроки дорабатывать систему, или вводить отсрочку. Других вариантов решения этой проблемы нет. В «Альянсе турагентств» предлагают перенести сроки вступления в силу требований об обязательном участии в реестре на 2023 год. Тогда начнет действовать электронная путевка, которая будет формировать настоящий рабочий реестр турагентов", — добавила представитель РСТ.