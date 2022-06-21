Гости фестиваля услышали выступление симфонического оркестра Хакасской филармонии под управлением Вячеслава Инкижекова и вокалистов из Москвы. Открылся фестиваль фрагментом из оперы "Князь Игорь", сольную партию в котором скрипачка симфонического оркестра Ольга Кох исполнила, находясь на высокой скале.

Артисты республиканской филармонии участвовали в программе фестиваля практический целый день. В репертуаре были развлечения для самых маленьких зрителей фестиваля, совместное исполнение с музыкантом-мультиинструменталистом Петром Ткаченко, а также концерт популярной классической музыки для взрослых зрителей.

В вечернем концерте "Восхождение к музыке" над главной музыкальной поляной фестиваля прозвучала музыка Моцарта, Бизе, Штрауса, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова и других известных композиторов.

Вокальные партии исполнили хакасские солисты Артур Марлужоков и Даниил Тарасов, а также исполнительницы из Москвы — лауреат премии "Грэмми" Екатерина Лёхина и лауреат международных конкурсов Ольга Годунова. Артистки приехали в Хакасию для участия в гала-концерте в честь завершения 33-го сезона Хакасской республиканской филармонии, но, узнав о возможности выступления на необычной концертной площадке, согласились исполнить несколько номеров из своего репертуара, отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля "Классика в горах" гости смогли также посетить ярмарку, попробовать различные кулинарные блюда, побывать на экскурсиях на смотровых площадках, покачаться на высотных качелях и послушать фортепиано в горах.

Организатором фестиваля выступил городской отдел культуры Саяногорска.