Для посетителей экспозиция будет доступна с 22 июня, годовщины начала Великой Отечественной войны.

"Впервые за почти восемь десятилетий широкая публика увидит собрание акварелей и рисунков, которые хранятся в фондах музея. Это важный художественный документ истории — более 30 работ известных ленинградских художников Александра Васильева, Юрия Тулина, Ии Михранянц, Нины Веселовой, Леонида Хижинского", — говорится в сообщении.

Экспозицию в цокольном этаже Камероновой галереи дополняют чертежи, документы, рукописные материалы, фотографии, а также подлинные фрагменты убранства дворцовых интерьеров и парковых павильонов.

Выставка будет работать до 15 сентября.