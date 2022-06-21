"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Директор турфирмы признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что при организации экскурсии к водопаду, находящемуся в горной и лавиноопасной местности, подсудимая не рассказала туристам о возможных рисках, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

Как сообщалось, верхняя ледяная часть популярного у туристов Вилючинского водопада в Елизовском районе Камчатки обрушилась 7 января прошлого года. В тот момент у подножья замерзшего водопада находились десять человек, в том числе туристы из различных тургрупп. На них упали осколки льда. Погиб 40-летний мужчина, различные травмы получили 51-летний мужчина, 55-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального и материального вреда на сумму более 2,3 млн рублей.