"Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на юг РФ — ИФ) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся", — сказал Савельев.

В условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом увеличивается количество поездов в этом направлении, отметил он. В этом году железная дорога перевезет в Крым 2,3 млн человек (против 1,1 млн годом ранее), "но она не может компенсировать всю дельту", заявил Савельев. Авиакомпании в прошлом году перевезли в Симферополь значительно больше — более 4 млн пассажиров, аргументировал он.

"Да, мы сейчас выставили дополнительные поезда, вагоны, мы увеличили частоту поездов. Но это все равно не решает всех проблем, хотя мы добавили 500 тысяч билетов дополнительных", — сказал Савельев.

Ограничения на полеты в Симферополь и еще 10 городов на юге и в центральной части РФ были введены Росавиацией 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. К настоящему времени они продлевались 19 раз.