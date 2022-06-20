"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области по телефону Единого консультационного центра будут консультировать всех желающих по вопросам, связанным с туристическими услугами и оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг и инфекционным угрозам за рубежом", — говорится в сообщении.

"Горячая линия" будут работать по телефонам: 8-800-550-04-36.

Также консультирования проводят специалисты территориальных отделов управления с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.