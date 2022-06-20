"Такой, знаете, вопрос обсуждается", — сказал Савельев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но это точно будет не за счет пассажиров. Правительство много решений принимает о субсидировании", — добавил он.

Газета "Известия" писала в мае, что в России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров, отмечало издание. Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов — произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки. Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях.