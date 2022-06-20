"Всего же в течение пяти уикендов в музеях-усадьбах Московской области под открытым небом будут организованы пять выставок современных скульпторов, фотографов и художников в различных направлениях живописи: абстракционизм, сюрреализм, импрессионизм", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Открытие состоится 25 июня на территории усадьбы "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, где гости смогут увидеть выставку "Диалог двух времен". Авторы — участники масштабных выставок, их работы находятся в частных российских и зарубежных коллекциях России.

16 июля open-air состоится на территории музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово", 30 июля — в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, 13 августа — музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Солнечногорском округе.

3 сентября выставка будет работать в рамках Международного яблочно-книжного фестиваля "Антоновские яблоки" в Коломне.

"Каждая из усадеб приготовит для гостей угощения по старинным рецептам. Для самых юных организуют мастер-классы на открытом воздухе, а также активные игры: бадминтон, городки, крикет. На арт-пикнике будут присутствовать и сами авторы работ, чтобы пообщаться со зрителями и рассказать об истории создания каждого из своих шедевров", — добавили в пресс-службе.