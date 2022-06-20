Суммарно на среду намечен запуск 14 заведений общепита в двух регионах: 12 ресторанов в Петербурге и ещё двух — в Ленобласти.

В частности, "Вкусно — и точка" откроется в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Московском, Приморском, Выборгском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах города.

Также рестораны заработают в деревне Новое Девяткино Всеволожского района и в городе Гатчина Гатчинского района Ленобласти.

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно — и точка".