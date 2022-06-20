В этот день все экспозиции и выставки Рязанского Кремля будут открыты для бесплатных посещений.

Воссоздавая русские традиции, музей подготовил яркое театрализованное представление с русскими играми и забавами, выставкой-ярмаркой изделий народно-художественных промыслов Рязанской области. Для желающих попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, ткача, резчика по дереву и др. будут работать мастер-классы.

"Посетителей Летнего дня также ждут разнообразные конкурсы, викторины, лотереи с призами", — отмечает пресс-служба.

В течение всего праздника хорошее настроение всем пришедшим будут дарить профессиональные творческие коллективы Рязанской области.