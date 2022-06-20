"В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся, и это имеет очень важное значение для жителей Армении и России", — сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мишустин также подчеркнул, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. "Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ, Армении и Азербайджана — ИФ). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", — отметил Мишустин.

Пашинян поддержал "деблокирование всего региона". "Я надеюсь, что в результате уже проделанной работы мы придем к конкретным решениям. Деблокирование транспортных и экономических коммуникаций региона в текущей ситуации приобретает особую важность", — заключил премьер Армении.