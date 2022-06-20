"В 2021 году учреждениям культуры удалось вернуться практически к допандемийным показателям по посещаемости", — говорится в сообщении по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

На совещании были подведены итоги выполнения государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт Петербурге" за 2021 год, а также поставлены задачи на 2022 год.

Губернатор сообщил, что ни одно учреждение не осталось без финансирования.

"В нашем городе насчитывается более 700 учреждений культуры — федеральные, городские, ведомственные и частные. В прошлом году они оказались одними из самых пострадавших из-за ограничительных мер. Мы предприняли необходимые шаги по их поддержке, профинансировали все государственные учреждения, существенно увеличили объем субсидирования негосударственных организаций", — цитирует губернатора его пресс-служба.

В городской администрации сообщили, что увеличилась в том числе посещаемость библиотек — с учётом удалённых обращений к онлайн-ресурсам этот показатель составил 15 млн.

В 2021 году в театрах и концертных организациях города прошло более 10 тыс. показов спектаклей и концертов, а также 88 премьер. Были открыты несколько новых культурных локаций, в том числе Башня Городской думы.

Поддержку получил негосударственный сектор. Город впервые выделил в отдельную бюджетную статью поддержку негосударственных театров. Субсидии на общую сумму в 70 млн рублей получили 37 коллективов.

В 2021 году в городе прошло 12 кинофестивалей, среди них "Виват кино России", "Послание к человеку", а также ретроспективы.

По итогам заседания Беглов дал поручение председателю комитета по культуре Федору Болтину подготовить торжественную церемонию открытия после ремонта кинотеатра "Уран".

В 2022 году город планирует сохранить и продолжить развитие онлайн-форматов — прямые трансляции, виртуальные туры, оцифровку произведений искусства и уникальных документов. Также запланировано создание второго в Санкт-Петербурге виртуального концертного зала — на базе Государственной академической капеллы, отметили в городской администрации.

Глава города напомнил о решении отремонтировать здание драмтеатра и филармонии в Мариуполе. Беглов дал поручение в дни летних каникул организовать для приезжающих в Петербург детей из Мариуполя посещение музеев, театров, парков и других учреждений культуры.