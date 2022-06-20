"В 2022 году предусмотрена грантовая поддержка бизнеса на реализацию проектов в сфере туризма на сумму 80,6 млн рублей", — сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель северокавказской республики по итогам ПМЭФ-22.

Как отметил Калиматов, по итогам прошлого года турпорток в республику составил 103 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. По темпам роста субъект занял первое место в РФ. В текущем году власти рассчитывают побить этот рекорд — ожидается увеличение турпотока на 20%.

По мнению главы Ингушетии, росту турпотока способствуют, в том числе, различные мероприятия.

"Регулярно проводится северокавказский экологический форум, приезжают активисты из близлежащих стран. В курортном комплексе "Армхи" расположены два бассейна олимпийского формата, приезжают к нам даже из Якутии — порядка 200 альпинистов, соревнуются, сдают нормативы", — добавил Калиматов.

При этом глава региона указал на необходимость создать удобства и комфортную среду для гостей, развивать инфраструктуру. Частные инвесторы в горном районе реализуют свои проекты, обустраивают парковки, места отдыха и приема пищи. Руководство республики предоставляет субсидии тем, кто реально работает.

В ближайшей перспективе ингушское правительство планирует создать два национальных туристических маршрута, благоустроить 11 маршрутов регионального значения. Все они будут отражены в туристической карте.

Как сообщал ранее замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Анзор Емтыль, по линии ведомства в рамках нацпроекта предусмотрены меры грантовой поддержки общественных предпринимательских инициатив, направленных на развитие туринфраструктуры. В приоритете будут заявки с большей долей внебюджетых инвестиций, не менее 30%.

В связи с санкционными ограничениями началась переориентация туристских потоков на внутренние направления страны. В 2022 году будут действовать центральные и общие меры поддержки субъектов предпринимательства в туризме.