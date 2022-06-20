"Так как в настоящее время наблюдается острый дефицит перевозки, и многие туристы летают в Европу, например, через Стамбул или Дубай, то турпоток транзитных туристов в Финляндию будет", — сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там также отметили, что такая возможность заинтересует, в первую очередь, самостоятельных туристов из России, которые хотят отправиться в страны Европы.

Аналогичного мнения придерживается и представитель петербургского туроператора "Премьера" Мария Корнилова. По ее словам, снятие Финляндией ограничений может положительно сказаться на выездном турпотоке из РФ, поскольку перелет между странами ЕС значительно дешевле, чем предложенные сейчас рейсы со стыковками в Стамбуле.

"Из Петербурга в Финляндию следуют автобусы, они не переставали ходить, но для использования маршрута раньше нужны были веские основания. Если их снимут, то Финляндия привлечет в страну не только самостоятельных, но и организованных туристов", — пояснила она.

Между тем, как подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пока говорить о выездном турпотоке в Финляндию преждевременно, поскольку Россия не сняла ограничения на пересечение сухопутных границ.

"Поскольку сухопутная граница с нашей стороны закрыта и авиасообщения нет, то по сути, это разрешение никак не влияет на выездной туризм", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Выехать из России на автотранспорте, включая рейсовые автобусы, согласно распоряжению правительства РФ № 763-р, можно только при наличии веских оснований – вид на жительство, двойное гражданство, близкие родственные связи. Если запланировано обучение в Финляндии, деловая поездка или выезд на лечение, то все эти основания необходимо подтвердить на границе.

Финляндия снимает антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Путешественникам потребуется загранпаспорт и шенгенская виза.