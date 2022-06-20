"С целью увеличения транспортной доступности международного аэропорта города Сочи с 1 июля автобусы в направлении аэропорта будут курсировать круглосуточно. Дополнительно для удобства жителей и гостей курорта увеличим режим работы транспорта общего пользования в направлении Красной Поляны", — сказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр в понедельник.

Он отметил, что круглосутчно будут работать маршруты N 558 "Аэропорт- КПП Псоу", N105А "Аэропорт — Сочи" и N105с "МТРК "МореМолл" — ж/д вокзал Сочи — аэропорт Сочи — село Молдовка — ПГТ Красная Поляна — село Эсто-Садок — ГК Лаура — ГЛК Роза Хутор".

Кроме этого, с наступлением летнего курортного сезона в Сочи продлен режим работы всехх автобусов. "В городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00 мск, в пригородном — в зависимости от сложившегося пассажиропотока, а также с учетом проведения значимых спортивных и культурных мероприятий. Режим работы маршрутов в направлении Сочи — Адлер продлен до полуночи", — подчеркнул директор.

По его словам, дополнительно в Лазаревском районе начали курсировать сезонные маршруты автобусов N67 "мкр. Лазаревское, ост. ВИЗР — ост. Кольцевая" и N 78 "п. Каткова Щель — ул. Лазарева — п. Аше".