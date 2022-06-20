"20 000 гостей и, конечно, любимые артисты, новые яркие имена — мы построили не просто фестиваль, а целый город, в котором каждый найдёт для себя музыку и развлечения по душе", — говорится в сообщении на странице фестиваля в соцсетях.

При этом организаторы сообщили о технических проблемах в первый день фестиваля.

"Конечно, два года пандемии дали о себе знать. Работа на входной группе была невероятно сложной: часть билетных операторов оказалась не готова к возвращению фестивальной жизни, и билетные базы 2019-2021 годов не проходили штатное сканирование, что серьезно затруднило работу входной группы. Но, к счастью, это оказалось единственной ложкой дегтя", — отметил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Организаторы пообещали, что в период проведения второй части фестиваля "Дикая мята Violet" 24-26 июня трудностей со въездом не будет.

"Организаторы гарантируют, что въезд будет во много раз быстрее, так как билеты на финальные три дня "Дикой мяты" приобретались в 2021-2022 годах, а это значит, не придется перевыпускать билеты прямо на входной группе", — подчеркивается в сообщении.

Ранее в соцсетях прибывшие на фестиваль зрители сообщали, что при въезде на парковку образовалась серьезная пробка из автомобилей. Организаторы оперативно отреагировали на ситуацию и принесли гостям извинения из-за сложившейся ситуации.

"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В последние два года фестиваль не проводился из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области.