Судья Джеймс Гаррити суда по делам о банкротстве по Южному округу Нью-Йорка сообщил, что план предусматривает лучший из возможных способов разрешения дела о банкротстве.

Он также отметил, что финансовая реструктуризация приведет к увеличению стоимости Latam. Авиакомпания подала заявление о банкротстве на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которые привели к приостановке авиасообщения в регионе.

Latam передает контроль крупнейшим кредиторам, включая Sixth Street Partners, Strategic Value Partners LLC и Sculptor Capital Management, которые договорились предоставить компании $3,67 млрд. Нынешние акционеры компании, включая Delta Air Lines и Qatar Airways, предоставят ей еще $1,77 млрд в виде акций и конвертируемых бумаг, при этом сохранив миноритарные доли в бизнесе.

В сообщении Latam говорится, что она рассчитывает завершить процедуру выхода из банкротства к концу текущего года и в ближайшие месяцы сосредоточится на оставшихся шагах для восстановления деятельности, включая получение необходимых юридических и регуляторных разрешений в Чили.

Latam и ее подразделения в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США подали заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в 2020 году, чтобы сократить размер своего парка самолетов, уменьшить объем задолженности, превышающей $7 млрд, и справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса для авиационной отрасли. Авиакомпания подала заявление в США, так как среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру.

Согласно плану по выходу из банкротства, такие кредиторы авиаперевозчика, как SVP, Sculptor Capital Management и Sixth Street Partners, получат контрольный пакет акций компании, при этом другие акционеры Latam также смогут сохранить свои доли.