Национальное блюдо будет приготовлено 26 июня в Балтасинском районе Татарстана на празднике ZoorZoom Бэлеш Party — 2022, приуроченном ко дню молодежи.

"Бэлеш — жемчужина татарской кухни, это угощение объединяет и сближает, притягивает своей теплотой и, безусловно, является символом семьи и единства татар. В день молодежи хочется преподнести подрастающему поколению наш национальный облик, духовность и традиции в современной "обертке", — сказал начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Балтасинского района Рустам Загидуллин.

Отмечается, что бэлеш будет полбенной в диаметре 1 метр и весом 50 кг.

Бэлеш готовится с разными начинками, чаще всего делают из мяса, нарезанного кусочками и смешанного с картофелем. Также его могут готовить с крупами и мясом.