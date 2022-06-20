В воскресенье компании отменили более 840 рейсов и перенесли свыше 3,1 тыс., по данным сайта FlightAware. В субботу были отменены 860 рейсов, а свыше 6,4 тыс. — перенесены.

Сильнее всего отмены и переносы рейсов затронули аэропорты Нью-Йорка, а также Атланты и Бостона. Среди компаний, пассажиры которых чаще других столкнулись с проблемами, выделяются Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines.

Представительница Delta объяснила нарушения в расписании рейсов сложными погодными условиями и незапланированным отсутствием сотрудников, заболевших коронавирусом.

Между тем общее число американцев, путешествующих самолетами в длинные выходные, почти восстановилось до уровней, наблюдавшихся до начала пандемии, по данным Администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration). В пятницу число пассажиров составило 2,4 млн против 2,8 млн за тот же день 2019 года, в субботу — 2,2 млн против 2,4 млн.