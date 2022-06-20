"Сегодня в международном аэропорту Новосибирска имени Покрышкина совершил посадку самолет авиакомпании "Северный ветер", следовавший маршрутом "Санкт-Петербург-Кемерово", по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту прилета. Всего на борту находилось 156 человек", — говорится в сообщении.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров.

По инициативе авиакомпании часть пассажиров с их согласия направлены к месту прибытия автобусом за счет средств авиаперевозчика.

Между тем, в местных пабликах появились видеозаписи с борта самолета, где пассажиры ругаются с капитаном авиалайнера. Пилот объясняет, что его смена закончилась и лететь уставшим он не может по технике безопасности. Однако такой ответ пассажиров не устроил, они потребовали предоставить замену борта, но этого сделано не было.