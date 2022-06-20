"В целом реализация проекта идет в графике запланированных мероприятий,- как со стороны АО "КАВКАЗ.РФ", так и со стороны региона". — сказал Меняйло.

Он добавил, что возможные риски смещения сроков поставки канатного оборудования из-за отказа европейской компании-победителя осуществить принятые обязательства, по информации управляющей компании, будут разрешены за счет альтернативных поставщиков оборудования для канатных дорог из Китая и Турции.

"Срок ввода курорта остается прежним — 2024 год", — подчеркнул Меняйло.

Он отметил, что уже определен первый резидент в лице якорного инвестора — ООО "Мамисон", с которым министерство экономического развития РФ подписало соглашение о ведении туристско-рекреационной деятельности. Объем инвестиций составит порядка 8 млрд рублей.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".