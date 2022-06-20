"Азбука шедевра" создавалась с идеей показать в Подмосковье богатые коллекции "нестоличных" российских музеев — таких же как "Новый Иерусалим", открыть их для посетителей. И судя по отзывам, с задачей мы справились. Кроме того, выставка запомнилась своей необычной концепцией. Проект сложился, и это факт. Чтобы его увидеть в Истру приехало больше 101 тысячи человек", — цитирует пресс-служба главу ведомства Василия Кузнецова.

Выставка, объединившая в Истре картины известных русских художников из 30 региональных музеев, завершила свою работу 19 июня.

Посетители музея увидели работы таких известных мастеров, как Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин и тд.

"Азбука шедевра" открылась 18 декабря 2021 года. К проекту был выпущен аудиогид, каталог и серия сувенирной продукции. За все время работы по выставке было проведено почти 1000 экскурсий, интерактивных и образовательных программ, также в рамках выставки прошла межмузейная конференция и круглый стол.