"Сегодня в аэропорту Махачкалы приземлился первый прямой рейс из Уфы. Его выполняла авиакомпания Nordwind. По традиции, сразу после приземления самолет проехал под водной аркой. На его борту больше половины пассажиров были туристы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в летнем расписании Nordwind Уфа стал пятым российским городом, из которого путешественники смогут осуществлять регулярные перелеты в Махачкалу.

"В сотрудничестве с ведущим туроператором Pegas Touristik авиакомпания продолжает активно развивать туристический пассажиропоток в Республику Дагестан. Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении.

Гостей на дагестанской земле поприветствовали замглавы Минтуризма РД Анна Безрукова, гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов, заместитель гендиректора авиакомпании Nordwind Антон Маттис и гендиректор международного туроператора Pegas Touristik в СКФО Илона Чиханацкая.

"Это направление между регионами является результатом переговоров и сотрудничества сторон на Международной туристической выставке MITT. Наши первые переговоры состоялись на MITT. Я считаю, что мы продуктивно проработали и сегодня видим результат тех переговоров и соглашений", — приводит пресс-служба слова Безруковой, сказанные ей на встрече первого самолета из Уфы.