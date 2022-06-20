"Ограничения на въезд в Финляндию, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь при себе сертификаты вакцинации или тесты на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, работа пограничного контроля возвращается к допандемийному времени. Прибывающим из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны необходимо иметь при себе загранпаспорт и, при необходимости, визу.

"Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может вырасти трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", — добавили в МВД.

Там также сообщили, что консульские учреждения Финляндии сейчас оформляют визы в страну.