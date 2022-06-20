"Созерцатель" — современная интерпретация археологической находки "Человек, смотрящий в небо". Эта каменная статуэтка, ставшая символом древнего городища, вдохновила екатеринбургского художника Константина Евдокимова на создание арт-объекта.

"Человек сидит на гигантском деревянном стуле и держит в руках светящийся шар, включить его можно простым нажатием кнопки. Фигура выполнена из арматуры, обработанной специальным составом, чтобы не ржавела. Мастеру потребовалось более 300 метров металлического стержня и три дня, чтобы придать ему очертания человека", — отмечают в пресс-службе.

Для деревянного стула привезли древесину из Кизила и выполнили его непосредственно на Аркаиме.

Презентация нового объекта пройдет в рамках карнавала современного искусства "Аркаимское солнцестояние". Гости фестиваля увидят еще одно необычную скульптуру — гигантскую Жар-птицу, отмечают в заповеднике.

Ранее сообщалось, что карнавал современного искусства "Аркаимское солнцестояние" впервые пройдет на территории заповедника "Аркаим" с 20 по 22 июня.

Проект реализуется Челябинской областной общественной организации "Ассоциация развития туризма" за счет средств гранта губернатора региона.