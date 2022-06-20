"В июне 2021 года житель Псковской области оказывал экскурсионные услуги. На тепловом аэростате при неблагоприятных метеоусловиях он перевозил группу туристов, грубо нарушая при этом пассажировместимость. Допустимая нагрузка была выше более, чем в два раза, что привело к жесткой посадке и травмированию двух пассажиров", — говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год, а также обязал выплатить в пользу потерпевших компенсацию морального вреда и затрат на лечение в размере более 440 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовное дело возбудил и расследовал Псковский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июня 2021 года тепловой аэростат класса АХ-8 "Голландец" осуществил взлет с площадки в Великих Луках Псковской области по направлению в сторону деревни Рыжково с находящимися на борту воздушного судна восемью пассажирами.

Во время приземления аэростат совершил жесткую посадку, корзина опрокинулась на бок, ее проволокло ветром по земле на расстояние около 70 м. В результате двое пассажиров — мужчина и женщина — получили переломы ног.

Было установлено, что пилот аэростата совершил коммерческий взлет в сложных метеоусловиях и в перегрузочном режиме. Пассажиры заплатили за полет по 8 тыс. рублей.

С 11 по 17 июня 2021 года в Великих Луках проходила 25-я международная встреча воздухоплавателей.