"Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно", — сказал Аксенов.

"С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь ничего никому не угрожает", — добавил глава Крыма.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что около 8:00 украинская сторона нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". "Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован", — сказал глава Крыма в эфире телеканала "Россия 24".

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.