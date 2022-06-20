В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой. По прибытии на платформу имени Валерия Грушина состоятся приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам, говорится в сообщении.

Отмечается, что к открытию фестиваля авторской песни на платформе возвели амфитеатр со сценой, которая будет работать в режиме свободного микрофона. Также организовали комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты.

Тематический электропоезд "Грушинский экспресс" будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море в период с 30 июня по 3 июля. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни.

Ранее сообщалось, что Всероссийский 49-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина после двухлетнего перерыва пройдет на традиционной площадке — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах — с 30 июня по 3 июля. В некоторые годы число гостей, посещавших фестиваль, превышало 200 тысяч.