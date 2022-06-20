"Рейс SU1457 будет отправляться с периодичностью четыре раза в неделю — в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 20:20 по местному времени. Прилет будет осуществляться в 20:50 по московскому времени. Время в пути составит 4 часа 30 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение ежедневных утренних рейсов авиакомпании "Аэрофлот" по направлению Кемерово — Москва — Кемерово остается без изменений. Время прибытия рейса в Кемерово — 07:05, отправление в Москву — в 08:10 по местному времени.

Как сообщалось, вечерние рейсы из Кемерово в Москву "Аэрофлот" запускал в конце октября 2018 года, но уже в начале декабря 2018 года отменил их из-за недозагрузки. Аналогично вечерние полеты по данному направлению "Аэрофлот" открывал в октябре 2020 года, однако спустя несколько месяцев отменил их.

Помимо "Аэрофлота" ежедневные утренние рейсы из Кемерово в Москву выполняют авиакомпании S7 и "Победа".