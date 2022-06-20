О том, что собаки пропали при невыясненных обстоятельствах, стало известно 4 июня. Перевозчик, который уверял, что довез их до города Нови Сад, заявил, что собаки каким-то образом убежали из двора, в котором находились в ожидании хозяев. Поймать удалось только двух питомцев. Русскоязычное сообщество в Сербии начало самостоятельные поиски животных, а хозяева обратились в полицию.

"Мы хотим сообщить вам, что тела всех наших 6 собак найдены. Все тела забрала зоогигиена на вскрытие. Как только будет заключение, мы сразу же напишем. Других деталей следствия написать не можем, просим отнестись с пониманием. Полиция работает, с этим все нормально", — написали в понедельник организаторы поисков в группе в телеграме.

Ранее организаторы поисков также сообщили, что после пропажи собак сербские полицейские возбудили уголовное дело по статье "Убийство и издевательство над животными".

В настоящее время точной информации о том, от чего умерли животные, нет. Пользователи сети предполагали, что собаки погибли из-за жары и несоблюдения требований к условиям перевозки. По информации организаторов поисков, ранее на перевозчика, который возит животных и грузы из Москвы в Сербию и Черногорию, уже поступали жалобы на качество перевозки, а с животными возникали проблемы.

В среднем перевозка собаки из России в Сербию обходится в 600 евро.