"ESG-трансформация – это сфера, которая лежит в смежном поле законодательства. Есть комитет по экологии, который этим занимается, Минприроды РФ, наш комитет по туризму. Мы пытаемся это все вместе создавать, и первый из законопроектов – это закон о туристической деятельности на ООПТ. Но, безусловно, мы идем в сторону создания отдельного законопроекта об экологическом туризме, в который собираемся вложить все необходимые принципы ESG, чтобы экотуризм в РФ существовал не только на бумаге, но и в реальной жизни", — сказал на пресс-конференции глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

ESG – это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и управления (англ. еnvironment, social, governance).

Как отметил Тарбаев, при комитете уже создано несколько рабочих групп, которые занимаются ESG-трансформацией в туризме. Кроме того, в начале осени депутаты планируют провести в рамках Госдумы большое мероприятие, посвященное этой теме.

В свою очередь, советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова сообщила, что ESG-принципы будут распространяться, в первую очередь, на отельеров.

"Тех, кто создают базовую инфраструктуру. Для них важно, чтобы застройщики знали о предлагаемых экологических решениях, планировании, устойчивом проектировании, экологической инженерии, устойчивых методах экологического строительства", — сказала она.

Рыбакова добавила, что в устойчивый туризм входят не только природные территории, но и города с "овертуризмом".

"Наша задача – распределять поток. Если я правильно помню, то согласно международному исследованию, по количеству природных объектов Россия занимает четвертое место, а по их интеграции в рынок – одно из последних", — заключила она.