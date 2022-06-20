"Мы выступаем за экологический туризм, с минимальной антропогенной нагрузкой, а потому на территории Прибайкальского национального парка планируем обустройство новых площадок с санитарными зонами. Для экологического просвещения туристов на популярных маршрутах устанавливают информационные и навигационные аншлаги", — сказал Кобзев.

Кроме того, по его информации, до конца текущего года завершится проектирование канализационно-очистных сооружений для пяти населенных пунктов на берегу Байкала — это города Байкальске, Слюдянка и поселки Листвянка, Ангасолка, Култук. В 2023 году начнется проектирование КОС для поселка Большое Голоустное.

Глава региона также сообщил, что в текущем году планируется завершить капремонты дороги из Иркутска в Большое Голоустное и первого участка дороги на байкальском острове Ольхон. Сейчас государственную экспертизу проходят проекты еще двух участков дороги на Ольхоне, и одного — на берегу байкальского пролива Малое море.

"Из-за жесткого природоохранного законодательства капитальный ремонт (дорог в Центральной экологической зоне Байкала — ИФ) долгое время был практически нерешаемой задачей. Когда мы готовили документацию для капитального ремонта первого участка дороги на Ольхоне, получили необходимый опыт. Теперь согласования проектной документации в Прибайкальском национальной парке и министерстве природных ресурсов и экологии РФ проходят более гладко", — отметил Кобзев.

Согласно прогнозу агентства по туризму Иркутской области, турпоток в регион в 2022 году восстановится до допандемийного уровня и составит 1,8 млн человек, при этом 1 млн туристов посетят иркутскую часть Байкала в летний период.