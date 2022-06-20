"В сезоне 2022 года администрация курорта уделяет большое внимание, в первую очередь безопасности отдыхающих. В результате масштабной работы западный склон озера Развал преобразился. Засыпаны имевшиеся карстовые провалы и промоины", — сообщает ООО "Соленые озера" в своей группе "Вконтакте" со ссылкой на директора курорта Виктора Доценко.

Он отметил, что для предотвращения размытия берега было уложено порядка 7 тыс. кв. м. гидроизоляционного материала и устроена дренажная система.

"Сам склон озера укреплен габионами (сетки с камнями) и георешеткой, заполненной щебнем. При этом мы максимально позаботились и о комфорте", — добавил Доценко.

В министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области "Интерфаксу" уточнили, что предпринимательское сообщество Соль-Илецка было обеспокоено тем, что из-за процессов карстообразования курортный сезон в 2022 году в может не состояться.

"В настоящее время туристический и сопутствующий бизнес (Соль-Илецка — ИФ) в летний сезон прямо зависит от функционирования курорта и количества приезжающих туристов", — отметили в Минэкономразвития региона.

В конце апреля сообщалось, что на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли активизировались процессы карстообразования, в связи с чем был запрещен допуск на территорию горного отвода посторонних, в том числе прибывающих отдыхающих.

Представители курорта уточняли "Интерфаксу", что сезон планировали открыть 1 июня, они столкнулись с подобной причиной переноса работы впервые.

В начале мая администрация курорта просила турагентства, собственников гостиниц и гостиных домов Соль-Илецка воздержаться от продажи путевок и бронирования жилья гостям до определения даты открытия.

На территории курорта находятся шесть целебных озер, в одном из них концентрация соли превышает содержание соли в Мертвом море, с высоким концентратом натрия и брома. Благодаря высокой концентрации соли на поверхности воды можно спокойно лежать, вода выталкивает человека.

Считается, что нахождение вблизи подобных водоемов полезно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и способствует общему укреплению иммунитета, улучшению функций дыхания.