Как говорится в сообщении easyJet, показатель затрат на предельный пассажирооборот (CASK) во втором финполугодии, которое завершится 30 сентября, будет выше, чем прогнозировалось в мае, когда компания рассчитывала, что CASK будет близок к уровню 2019 фингода.

Провозные ёмкости в третьем финквартале составят порядка 87% от уровня 2019 фингода, в четвертом квартале — 90%, прогнозируют в easyJet.

В компании отмечают, что авиационная отрасль сталкивается с операционными проблемами, из-за которых увеличивается время на межполетную подготовку и задерживаются, а также отменяются вылеты. Ситуацию также усугубляет недостаток кадров.

"Благодаря мерам, принятым нами в последние недели, мы смогли обеспечить 1,7 тыс. перелетов и перевозить четверть миллиона пассажиров в день, однако сохранение сложной операционной среды, к сожалению, продолжает создавать проблемы, которые ведут к отмене рейсов", — заявил главный исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.

Однако эти проблемы, а также рост расходов, вероятно, коснутся только летнего сезона, и компания надеется на улучшение ситуации в 2023 фингоду.

Согласно прогнозу компании, общее число ее рейсов в третьем финквартале, завершающемся 30 июня, составит порядка 140 тыс., а пассажирооборот — около 22 млн пассажиров.