"Сегодня на месте старого Гижигинска под эгидой Русского географического общества (РГО) работает археологическая экспедиция, планируется в дальнейшем создать здесь этнодеревню, которая станет настоящей колымской Меккой для туристов", — процитировали в сообщении депутата региональной думы и председателя регионального отделения РГО Александра Нестеровича.

Первый город на территории современной Магаданской области был основан казаками в устье реки Гижиги как Гижигинская крепость. Сам город исчез в 1920 году, и часть населения перебралась в село Гижиги. Нестерович отметил, что в этом году село отмечает свое 270-летие.

Гижигинск имеет огромное значение для истории России. Здесь была открыта навигационная и казачья школа. Именно тут благодаря коменданту крепости Тимофею Шмалеву прошли русско-чукотские переговоры и Чукотка вошла в состав Российской империи.

Кроме того, в Гижигинске проходили крупные ярмарки и работала Российско-американская компания — город стал ее опорным пунктом на территории России. Примечательно, что первый русский "посол" в Японию поручик и исправник Адам Лаксман был жителем Гижигинска. Он и положил начало русско-японским торговым отношениям.

Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов поздравил жителей села с юбилеем, и отметил, что Гижигинск сыграл огромную роль в развитии этой территории. По его словам, местные жители совершали множество научных, географических и этнографических открытий, а также наладили взаимодействие с коренными народами Крайнего Северо-Востока.