"В фестивале "Открытие курортных сезонов" в этом году мы попробовали возродить когда-то популярные кинотеатры на открытом воздухе. Демонстрировались те фильмы, съемки которых проходили на Кавминводах или в которых сыграли актеры, являющиеся нашими земляками. Жителям и отдыхающим такой формат понравился", — сказал Сысоев журналистам, подводя накануне итоги фестиваля.

Он отметил, что в этом году фестиваль проходил с 16 по 19 июня одновременно на четырех площадках: в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске.

Для гостей и жителей региона прошли кинопоказы под открытым небом с участием известных актеров, а также 50 праздничных мероприятий, в том числе костюмированные литературные спектакли, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, лазерное представление, пиротехнические шоу.

Министр подчеркнул, что сейчас в регионе формируют календарь событий, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих, в том числе молодежь и туристов для отдыха в выходные дни.

Среди главных событий этого лета кинофестиваль "Хрустальный источник", световое шоу в Кисловодске, фестиваль целебной грязи "Железная грязь" в Железноводске.

По итогам 2021 года турпоток в регион составил 1 млн 340 тыс. человек. В этом году ожидается, что Ставрополье посетит сопоставимое с доковидным, 2019 годом, число туристов — тогда в регионе отдохнули 1 млн 611 тыс. человек.

Фестиваль "Открытие курортных сезонов" проходит на Кавминводах каждый год по инициативе краевого Минтуризма и при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, регионального правительства и администраций городов Кавминвод. Он посвящен открытию высокого курортного сезона.

В регионе Кавминвод работают 124 санатория, 500 гостиниц и других средств размещения, в которых единовременно могут отдохнуть более 50 тыс. человек.