"Основная проблема — это инфраструктура. Прежде всего я говорю о трудностях с водоснабжением, водоотведением и в энергетическом комплексе. Здесь требуется организация серьезных программ. Они уже есть, мы активно работаем в этом направлении и по линии модернизации системы ЖКХ, и в части консолидации имущественного комплекса в энергетике, и в развитии газового хозяйства", — сказал Меликов.

Он добавил, что необходимо также решать вопросы профессиональной подготовки кадров.

"Еще один важный момент — это кадры. Сейчас в республике остро строит проблема нехватки кадров: гидов, экскурсоводов, сотрудников отелей. Уверен, что успешная реализация этих направлений сделает Дагестан еще более привлекательным как для инвесторов, так и для туристов", — добавил глава Дагестана.

По его словам, Дагестан в 2022 году рассчитывает принять до 1,5 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.