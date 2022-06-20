Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Объем инвестиций в комплекс составит не менее 1 млрд рублей.

"Комплекс будет совмещен с агротуризмом и производством эко-продуктов", — отметил Шапша.

На предприятии будет создано 150 рабочих мест.

Как уточняет агентство регионального развития области, в комплексе будет применяться органическое земледелие. Ферма будет обеспечивать 80% потребностей курорта.

"Мы хотим развить в России сеть отелей, расположенных в окружении первозданной природы и созданных для укрепления здоровья и "перезагрузки", которые так необходимы современному человеку. Строительство "Green Flow Николо-дол" станет стимулом для развития туристического потенциала Калужской области, поспособствует строительству современных дорог, созданию новых рабочих мест, развитию местных с/х производителей", — цитирует агентство генерального директора и владельца "Green Flow Николо-дол" Александра Тертычного.

Отель Green Flow был открыт на курорте "Роза Хутор" в 2017 году и стал первым в России отелем, вошедшим в ассоциацию Healing Hotels of The World. После двух лет работы выручка составила 500 млн рублей в год.