"Надеемся, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7-8 млн человек", — сказал Моор.

Он также добавил, что в минувшем году регион посетили 3 млн человек.

"Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей", — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе есть два важных направления для привлечения туристов.

"Первое — историческое наследие. Конечно, это Тюмень — первый город за Уралом, и Тобольск — древняя столица Сибири. Второе — это огромное минеральное подземное море, наши горячие источники", — отметил Моор.

Так, в регионе оборудовано более двадцати источников, большинство из которых расположено недалеко от Тюмени.

"Мы планируем и дальше создавать новые объекты с использованием минеральной воды, чтобы тюменцы и приезжающие в наш регион туристы смогли и пройти лечение, и просто отдохнуть, приятно провести время", — сказал глава региона.